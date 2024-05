InnerSloth legger frem spennende planer for Among Us i 2024

HQ

Utvikleren InnerSloth har store planer for fremtiden til Among Us. Bare for 2024 er det mye spennende utvikling og planlagte endringer og tilføyelser, og nå har skaperen av det populære sosiale deduksjonsspillet lagt frem sin veikart for året.

Vi blir fortalt at 2024 vil introdusere nye roller. Vi vet ikke hva de vil være ennå, men InnerSloth bemerker at hver vil introdusere "sin egen lille finurlighet som gir noen veldig interessante lobbyer."

Ellers, på den bredere funksjons- og livskvalitetsfronten, kan vi forvente bedre lobbyfiltrering, ryddigere og mer intuitive lobbyinnstillinger, lobbymusikk, crewmate-chatter som vises på skjermen og mer.

Det vil også være en ny serie med kosmetikk og samarbeid, og selv om detaljene i dette også holdes under omslag, la InnerSloth til, "Dere vet alle hvordan vi får ned med de søte, tåpelige og kaotiske samarbeidene med andre studioer. Vi kaster terningene og håper å fortsette å ta dere med storm i år. Ingen er trygge."

Det vil også være noen andre overraskelser å se frem til, selv om dette også holdes under lås og slå, med InnerSloth som sier "Kan ikke si mer enn det, for vi liker å overraske dere!"

Hva håper du å se lagt til på Among Us i år?