Innsider: "Den neste PlayStation-generasjonen består av to forskjellige konsoller"

Vi vet egentlig ikke noe om Sonys konkrete planer for det vi kan kalle PlayStation 6, men vi vet at Sony har til hensikt å fortsette å produsere tradisjonelle konsoller i overskuelig fremtid.

En svært etablert AMD-innsider som har avslørt mye om selskapets virksomhet tidligere, Kepler, forteller oss imidlertid (via Neogaf) at den kommende PS6-generasjonen kan bestå av to forskjellige konsoller, hvorav den ene er mindre kraftig.

Kepler sier at han vet med sikkerhet at det er to SoC-er under utvikling for disse nestegenerasjonssystemene, men vil ikke bekrefte at det er en Series S- og X-situasjon, men det kan også være en stasjonær konsoll så vel som en bærbar enhet. Han vet at en SoC er mindre kraftig, billigere å produsere og derfor bør ha en lavere pris:

"Det er to SoC-er under utvikling for neste generasjon, jeg vet ikke om det er en Series X/S-situasjon eller hjemmekonsoll + håndholdt, men sannsynligvis vil en av dem i det minste være rimelig."

Mer enn det vet han visst ikke, men vi ser frem til å høre mer etter hvert. Høres dette ut som et godt oppsett for PlayStation 6, synes du?