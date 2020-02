Innspillingen av den neste Indiana Jones-filmen begynner i april

Et nytt, og tilsynelatende siste kapittel i Indiana Jones-filmserien har vært under utvikling i lang tid, og prosjektet har overlevd en turbulent periode, fra Harrison Fords flyulykke til salget av lisensen til Disney. Konkrete livstegn har det ikke vært mange av, men nå ser det endelig ut til at ting begynner å skje.

I et intervju med CBS Sunday Morning har Ford nemlig bekreftet at produksjonen går i gang i april.

"Trying not to look silly... you know... hang around in tight pants and high boots. I'll give you a more appropriate answer, considering I'm going to start doing Indiana Jones in about two months."

Dette blir første gang Ford tar på seg den ikoniske hatten siden Indiana Jones & The Kingdom of the Crystall Skull kom på kino i 2008. Vi vet enda ikke mye om plottet, eller hvem som ellers skal være med.