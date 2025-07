Innspillingen av den nye Harry Potter-serien har begynt

HQ

Produksjonen av HBOs ambisiøse Harry Potter-serie har begynt - innspillingen startet i Storbritannia i sommer. Det første offisielle bildet har blitt sluppet, og viser Dominic McLaughlin som elleve år gamle Harry (se nedenfor), og spenningen er allerede skyhøy. Arabella Stanton tar på seg rollen som Hermine, mens Alastair Stout spiller Ron - den nye trioen er offisielt på plass.

I tillegg har John Lithgow tatt på seg rollen som Humlesnurr, Nick Frost trer inn i Gygrids gigantiske støvler, Paapa Essiedu skal spille Snape, og Janet McTeer er professor McGonagall. Showrunner Francesca Gardiner og regissør Mark Mylod virker svært entusiastiske, å dømme etter pressemeldinger som lovpriser både manus og skuespillere.

Premieren er planlagt til 2027 (noen kilder sa 2026, men de siste oppdateringene peker mot 2027), og serien forventes å strekke seg over minst et tiår - med én sesong per bok. J.K. Rowling har gjennomgått det første manuset (de to første episodene) og twitret at det er "SÅ, SÅ, SÅ GODT" - en betryggende nyhet for fansen, selv om hennes involvering fortsetter å skape kontroverser.

Kort sagt: Dette ser ut til å bli så mye mer enn bare en nostalgitripp. HBO går all-in, og for fans av bøkene er det sannsynligvis mye å se frem til. Vi krysser fingrene.