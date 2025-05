Innspillingen av Fallout: Sesong 2 er nå ferdig

HQ

Selv om vi for tiden nyter den andre sesongen av den fenomenale serien The Last of Us, var det Fallout vi nøt for omtrent et år siden, som også var en helt fenomenal filmatisering av et videospill. Den ble nesten umiddelbart plukket opp for en andre sesong, og som vi tidligere har rapportert, er den for tiden under innspilling.

Eller ... den ble filmet. For torsdag kveld la skuespillerne bak de to hovedkarakterene Lucy MacLean og The Ghoul, Ella Purnell og Walton Goggins, ut via Instagram at innspillingen nå er avsluttet. Fallout er åpenbart en serie som krever mye etterarbeid, men en premiere sent i år eller mest sannsynlig tidlig i 2026 virker sannsynlig.