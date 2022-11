Innspillingen av Gran Turismo-filmen har begynt

HQ

Innspillingen av Gran Turismo-filmen er nå i gang, som Sony nå kunngjør på Twitter. Produksjonsselskapet feirer milepælen ved å dele et bilde fra settet, som også gir en liten smakebit på hva som kommer når den har premiere neste år.

"Filming is now underway on #GranTurismoMovie - based on the inspiring true story of a Gran Turismo player, Jann Mardenborough, who won a series of gaming competitions leading him to become an actual professional racecar driver."

Gran Turismo-filmen er regissert av Neill Blomkamp og har en rollebesetning som inkluderer David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner og hovedrolleinnehaver Archie Madekwe. Filmen kommer på kino 11. august 2023.