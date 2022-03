Innspillingen av Halos andre sesong starter i løpet av sommeren

HQ

Selv om de første to episodene av Halo-serien ikke fikk de beste anmeldelsene, så er det ganske tydelig at Paramount har stor tro på den. I morgen har den offisielt premiere, men allerede nå vet vi at en andre sesong ikke bare er på vei, men at den snart starter innspillingen.

Vi fikk i forrige måned vite at den andre sesongen allerede er bestilt, men i et intervju med Collider sier Master Chief, eller Pablo Schreiber, at serien faktisk starter innspillingen allerede i sommer:

"We'll be filming again this summer. We're still figuring out exactly what the start date is, but we will be in production by summertime because we have a hard date that we need to be up and running in order to get some location that is weather affected."

