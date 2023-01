Innspillingen av Only Murders in the Building sesong 3 er i gang

HQ

Only Murders in the Building har begynt å filme sin tredje sesong, og vil legge til den legendariske skuespilleren Meryl Streep i rollebesetningen denne gangen.

Showet inneholder også våre vanlige rollebesetningsmedlemmer Martin Short, Steve Martin og Selena Gomez. Denne sesongen får de selskap av Paul Rudd og Meryl Streep, så dette er noe fansen ikke bør gå glipp av.

Nyheten brøt gjennom da Selena Gomez la ut en kort video på TikTok-kontoen sin, der hun bekrefter at de filmer den tredje sesongen av Only Murders in the Building. Vi har ikke en utgivelsesdato ennå, men hvis de filmer denne sesongen nå, kan vi forvente at den slippes mot slutten av 2023 eller en gang tidlig i 2024.

Only Murders in the Building dreier seg om to eldre menn og en ung kvinne som alle bor i samme bygård og løser mordmysterier. Tittelen oppsummerer det, egentlig, men serien har hatt stor suksess i årene siden den første sesongen. Den ble til og med nominert til flere Golden Globes i år, selv om den vant noen av dem.