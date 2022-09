Innspillingen av The Witcher: Sesong 3 er ferdig

HQ

Innspillingen av den tredje sesongen av Netflix' The Witcher-serie begynte i fjor vår, men har blitt forsinket på grunn av Covid-19. Nå er imidlertid innspillingen offisielt ferdig, som eksekutiv produsent Steve Gaub bekrefter på sin Instagram-konto ved ganske enkelt å konstatere: "And that's a picture wrap on Season 3 of @witchernetflix!!"

Både første og andre sesong av The Witcher hadde premiere på Netflix i desember, men som følge av den lengre enn planlagte innspillingen antar vi at dette ikke vil gjelde sesing tre som trolig vil lanseres på Netflix en gang i 2023 i stedet.