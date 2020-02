Innspillingen av Tomb Raider 2 starter i april

Den filmatiserte Tomb Raider-rebooten fra 2018 ble ikke helt den suksessen de hadde håpet på, men nå rapporterer Geek Vibes Nation at det likevel kommer en oppfølger. Den skal ha premiere den 21. mars neste år, med innspillingsstart nå i april. Historien skal visstnok utspille seg i både England, Sør-Afrika, Finland og Beijing.

Denne gangen kommer flere overnaturlige innslag til å være med, og Ben Wheatley står for regien. Filmen baseres denne gangen på de to seneste spillene i serien - Rise of the Tomb Raider samt Shadow of the Tomb Raider, men mer enn det vet vi ikke.

Hva syntes du om den forrige Tomb Raider-filmen?