Innspillingen av Tron: Ares starter tidlig neste år.

HQ

Endelig ser det ut til at den tredje og lenge ryktede Tron-filmen under arbeidstittelen "Ares" er tilbake på sporet. Forutsatt at ingenting uforutsett skjer, ligger prosjektet nå i startblokkene for å starte den lenge planlagte innspillingen tidlig neste år med Joachim Rönning i regissørstolen.

Serieskaper Steve Lisberger har også vært involvert i oppfølgeren i lang tid og har beskrevet sin rolle som Obi-Wan. Det fortalte han i et intervju med The Hollywood Reporter for et drøyt halvår siden, like før streiken blusset opp, og til dem sa han:

"Tron-teamet jobber hardt. De jobber alltid hardt. Det kommer til å skje. Målet mitt når jeg spiller Obi-Wan-rollen, er å si én setning som gjør inntrykk. Jeg prøver å si noe som er nyttig for dem uten å gå inn i ugraset."

Den nå skrinlagte Joseph Kosinski-filmen basert på Tron ser fortsatt ut til å være død og begravet etter at Disney la ned produksjonen tidlig, noe som er litt trist, men forhåpentligvis vil Ares levere med Trons sedvanlige audiovisuelle glød. Det er i hvert fall det vi håper på!

Ser du frem til Tron: Ares?

Takk, Geek Tyrant.