Inscryption har nå solgt over en million eksemplarer

HQ

Devolver Digital oppdaget fort i fjor at de hadde en stor hit på gang da Inscryption fra utvikleren Daniel Mullins ble sluppet på Steam. Spillet ble en stor hit på blant annet Twitch, og har fått masse ros fra medier, influensere og streamere, som Markiplier.

Spillet har solgt mange eksemplarer siden da, og nå har det nådd en imponerende milepæl. Via Twitter har Devolver avslørt at de har nådd en million solgte eksemplarer:

"The stoat wants you to know that Inscryption has crossed one million copies sold.

Thanks to all of you, the brave squirrels, and the brilliant @DMullinsGames!"

Spillet har dessuten en Overwhelmingly Positive-merking på Steam etter 48.000 brukeranmeldelser.