Inside Out 2 er nå Pixars mest suksessrike film noensinne

Det var bare et spørsmål om tid, med tanke på hvor utrolig bra Inside Out 2 gjorde det på kinoer verden over, men nå er det offisielt bekreftet at filmen har gått forbi The Incredibles 2 og er Pixars mest suksessrike noensinne.

Den har også klatret opp på fjerdeplass på listen over de mest innbringende animasjonsfilmene i verdenshistorien, og etter billettsalget å dømme kan vi forvente at Inside Out 2 vil fortsette å klatre på listene.

Magisk gode tall for Disney og Pixar, og litt sårt tiltrengt medvind i seilene etter alle de tidligere økonomiske kampene på kino.

Har du vært på Inside Out 2?

