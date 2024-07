Inside Out 2 knuser 1,5 milliarder dollar på verdensbasis

HQ

Inside Out 2 Pixar er virkelig gaven som fortsetter å gi på billettkontoret. Til tross for at Deadpool and Wolverine debuterte og hadde en monsteråpningshelg, har Pixars animerte oppfølger fortsatt å blomstre, og nå, nesten seks uker etter premieren, har oppfølgeren passert nok en bemerkelsesverdig milepæl på kino.

Nylig passerte Inside Out 2 1,5 milliarder dollar på det globale billettkontoret, noe som betyr at den har gått forbi Top Gun: Maverick og blitt den 12. største filmen gjennom tidene. Den er også rundt 12 millioner dollar unna å passere The Avengers, noe som vil gjøre Inside Out 2 til en av de 10 største filmene noensinne.

Vi kommer utvilsomt til å følge opp de kommende dagene, eller i det minste etter denne helgen, for å fortelle deg om Inside Out 2s neste store milepæl.

Hvor mye lenger tror du filmen kan gå? Vil den kunne tjene inn ytterligere 150 millioner dollar og gå forbi The Lion King?

