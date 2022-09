Inside Out får oppfølger

HQ

Hele sju år har gått siden Pixar ga oss sin Oscar-vinnende tolkning av hvordan følelser og minner fungerer i kroppen med Inside Out, og sommeren 2024 tas konseptet til nye høyder.

Pixar bekrefter nemlig at de lager en oppfølger til Inside Out. Denne gangen får vi se eventyrene følelsene til Riley opplever når hun er i tenårene. Derfor kan vi se frem til å møte en rekke nye følelser i tillegg til de fem i originalen når Kelsey Mann debuterer i regissørstolen etter å blant annet ha skrevet historien The Good Dinosaur. Meg LeFauve, som også skrev Inside Out, er hovedforfatteren denne gangen også.