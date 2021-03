Insider hevder at PUBG: New State ikke er PUBG 2

Du ser på Annonser

Nylig avslørte PUBG Studio PUBG: New State, en direkte oppfølger til det uhyre suksessfulle PUBG: Mobile. Men spillet er utelukkende til de mobile plattformene, som fikk mange til å lure på hva som skjer med en direkte oppfølger til det originale PlayerUnknown's Battlegrounds på PC og konsoll.

Men spør man a href="https://twitter.com/PlayerIGN/status/1364916201831366659" target="_blank">PlayerIGN</a> (som for øvrig ikke har noe med mediet IGN å gjøre), som tidligere har avslørt et hav av korrekte detaljer om hva utvikleren har på gang, så har PUBG: New State faktisk ikke noe med en direkte oppfølger til det "ordentlige" spillet å gjøre. Den kommer visst i 2022, sies det.

"New state is only for mobile, the pubg 2 thing (pc/console) is someth we're still waiting for by 2022"

Vi krysser fingrene for at spillet snart får en velfortjent oppfølger.