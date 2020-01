Insider mener å vite når Grand Theft Auto VI kommer

Vi vet med relativt stor sikkerhet at Rockstar jobber på Grand Theft Auto VI, men utviklerne er notorisk hemmelighetsfulle når det gjelder avsløringen av deres prosjekter, og de lar seg som kjent ikke styre av noe som helst.

Men én insider, som den siste tiden har kommet med noen modige forutsigelser om bransjens diverse bevegelser, mener nå å vite når Rockstar sikter etter å lansere spillet.

Insideren PSErebus har nemlig fortalt via Twitter at Rockstar sikter etter en lansering i høsten 2021.

"Grand Theft Auto VI from developer Rockstar Games is currently scheduled to be released in Fall 2021"

Det må sies at nettopp denne brukeren både har en rekke korrekte forutsigelser bak seg, men nylig har disse eskalert til blant annet å være PS%-konsollens lanseringsdato og pris, og masse mer.