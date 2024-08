Insider om kanselleringen av The Last of Us Multiplayer: "Hoder rullet hos Sony"

Vi vet nå at over 300 personer jobbet med The Last of Us Multiplayer i fire år før det dessverre ble kansellert. Vi vet at det var ment å være et massivt, superambisiøst og, selvfølgelig, veldig dyrt flerspillerspill med "Factions" og Battle Royale i sentrum. Vi vet også nå via innsider Jason Schreier (Bloomberg) at hodene rullet hos Sony etter at beslutningen ble tatt om at utviklingen trakk ut og utgiftene var ute av kontroll.

Han snakket nylig om dette under en episode av podcasten Friends Per Second, hvor han uttalte at det ble "blodig" hos Sony og at et par ledere der fikk sparken samtidig, noe som selvfølgelig er helt rettferdig når prosjekter kantrer på denne måten.

Kunne du tenkt deg å ha spilt The Last of Us Multiplayer?