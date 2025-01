Insider: Resident Evil Zero er den neste nyinnspillingen fra Capcom

HQ

Siden utgivelsen av nyinnspillingen Resident Evil 3 for fem år siden har spekulasjonene gått høyt om hvilket spill i serien Capcom vil lage en nyinnspilling av neste gang. Det som folk flest ser ut til å ønske seg er Resident Evil - Code: Veronica, Dreamcast-klassikeren som ofte regnes som en av de beste delene i serien, men som altfor få har spilt.

Men etter del tre kom Resident Evil 4. Og ryktene sier at Capcom er ivrige etter å ta fatt på Resident Evil 5, et flott spill som også tilbyr co-op, noe som kan være veldig interessant med dagens teknologi. Så, hvilket blir det?

Hvis vi skal tro den ofte pålitelige innsideren Dusk Golem, som har en spesielt solid track record for Capcom-lekkasjer, er svaret ... ingen av dem. I stedet skriver han at "Zero er den neste nyinnspillingen".

Resident Evil Zero ble utgitt eksklusivt for Gamecube i 2002 (og kom til Europa året etter), men har siden blitt utgitt på nytt for alle større formater, dog uten noen vesentlige oppdateringer.

Det siste spillet i serien var nyinnspillingen av Resident Evil 4 i 2023. Det er foreløpig ikke annonsert noe spill i serien, og kanskje Capcom ønsker å lansere Monster Hunter: Wilds først før de vil begynne å snakke om fremtiden til Resident Evil. Wilds lanseres neste måned, så forhåpentligvis letter de på lokket til skrekkserien sin senere i vår.