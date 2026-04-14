Insidious-universet utvides med skremmende Out of the Further

HQ

Insidious-universet fortsetter å utvide seg. Senere i år kommer et nytt kapittel i den større fortellingen på kino, da den mer frittstående filmen Insidious: Out of the Further har premiere og vil skremme kinogjengerne opp av setene.

Denne filmen er planlagt å ha premiere 21. august, og den forteller en ny historie om en ung mor som innser at hun kan reise inn i The Further, det forvridde riket i sentrum av Insidious-universet. Handlingen er skissert som sådan :

"I Insidious: Out of the Further spiller Amelia Eve hovedrollen som Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin i huset hun vokste opp i, og som oppdager at hun kan reise inn i The Further, skjærsildens rike av fortapte sjeler i hjertet av Insidious-universet. Når noe ondt kommer etter henne, oppdager Gemma en evne som forandrer alt: Hun kan ikke bare reise inn i The Further, hun kan også bringe det som lever der tilbake til den virkelige verden. Når demonene innser kraften hennes, blir vår verden deres lekeplass."

Insidious: Out of the Further blir regissert av Jacob Chase, basert på et manus skrevet av Chase også, med en rollebesetning som ikke bare inkluderer Eve, men også Brandon Perea og Lin Shaye, som gjentar sin rolle som Elise Rainier.

Med alt dette i tankene kan du se traileren for Insidious: Out of the Further nedenfor, i forkant av premieren i august.