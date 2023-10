Insomniac advarer mot Marvel's Spider-Man 2-spoilere

HQ

Marvel's Spider-Man 2 er kanskje ikke ute før om noen uker, men noen har allerede fått sine eksemplarer til anmeldelse og gir tidlige inntrykk. Det betyr at spillet allerede er ute i det fri, og Insomniac advarer spillere mot spoilere.

"Hei netthoder! Etter hvert som vi nærmer oss lansering kan #SpiderMan2PS5-spoilere begynne å dukke opp på nettet...", står det i et innlegg på utviklerens Twitter/X-side. "Vi har jobbet hardt for å lage en historie spekket med overraskelser, så vær forsiktige og vær forsiktige med å legge ut spoilere. Let's #BeGreaterTogether: vær så snill å holde eventyret friskt for alle!"

Selv med denne advarselen er det sannsynlig at noen kommer til å prøve å tjene klikk og kanskje ødelegge opplevelsen for andre. Hvis du virkelig vil gå inn i blind anbefaler vi at du filtrerer visse nøkkelord i Twitter-feeden din og kanskje bare unngår sosiale medier så mye du kan.