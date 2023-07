Insomniac arbeider på en tredje AAA-tittel

HQ

Insomniac-fans ser for tiden frem til det som ser ut til å bli en flott oppfølger i form av Marvel's Spider-Man 2. Vi vet imidlertid også at et Wolverine-spill er på trappene, og nå har Insomniac bekreftet at et nytt stort spill er på vei.

Erin Eberhardt fra Insomniac Games bekreftet at hun var prosjektdirektør for et foreløpig uannonsert AAA-prosjekt for utvikleren. Det spekuleres i om det er et flerspillerspill fra Insomniac, som hadde en rekrutteringskampanje i 2021.

Det kan imidlertid også tenkes at studioet satser på et nytt Marvel-spill. Med tanke på suksessen til Marvels Spider-Man er det absolutt ikke utelukket.

Hva tror du Insomniacs neste spill blir?