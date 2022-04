Insomniac fortsetter å ansette til nytt flerspillerprosjekt

HQ

Insomniac har det travelt for tiden og jobber aktivt både på et nytt Spider-Man-spil og et om Wolverine. Men det er ikke alt, for siden sommeren 2021 har de også jobbet på et flerspiller-spill, som vi ennå ikke vet noe om. Det er utelukkende via stillingsutlysninger at vi vet om dette prosjektet.

Og nå fortsetter de å ansette nye folk til det. Nå søker de blant annet en Senior Manager for Gameplay som skal jobbet på dette nye spillet.

Men vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvilken sjanger det er snakk om, eller om det foregår i en allerede etablert IP.

Hva tror og håper du det kan være?