Insomniac Games bringer sine virtual reality-titler tilbake til Meta Store

Hvis du er en vanlig virtual reality-bruker på Metas plattformer, vil du kanskje legge merke til at det er en tydelig mangel på Insomniac Games 'titler. Utviklerens VR-prosjekter har manglet fra Meta Store i noen tid nå, men det er endelig i endring, som det er bekreftet i en uttalelse på X.

Insomniac X.com bemerker at de gjenoppretter Edge of Nowhere, Stormland, og Feral Rites 'posisjon på Meta Store, og at snart The Unspoken vil bli lagt til denne listen også. Årsaken til at titlene har vært fraværende fra Meta Store frem til nå, er ikke nevnt, men Insomniac legger til :

"VR-spillere, vi setter pris på din tålmodighet mens vi jobber med Meta for å gjenopprette tilgangen til disse spillene."

Kommer du til å sjekke ut noen av Insomniacs spill på Meta plattformer nå?