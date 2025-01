Insomniac Games-sjefen pensjonerer seg etter 30 år

HQ

Insomniac Games' administrerende direktør Ted Price trer av etter hele tre tiår i selskapet. Price vil trekke seg fra spillindustrien som helhet, som han skrev i en ny melding levert til fansen via Sonys blogg.

Price pensjonerer seg ikke umiddelbart, ettersom han slutter i slutten av mars, og han sa at "etter over 30 år med å lede Insomniac, følte jeg at det rett og slett var på tide å tre til side og la andre bane vei for teamet vårt."

Det ser ut til at det var en tre-for-en-avtale på CEO-supermarkedet da Insomniac lette etter en erstatning for Price, ettersom det nå vil bli ledet av Chad Dezern, Ryan Schneider og Jen Huang, som hver vil bli en co-studio leder.

"I mange år har Chad, Jen og Ryan vært medvirkende til å gjøre Insomniac til det vi er i dag", skrev Price. "Jeg har sett hver av dem lede store initiativer her som har endret Insomniacs liv på en positiv måte. I tillegg har de konsekvent demonstrert den typen samarbeid og åpenhet som er en del av vårt DNA. Og like viktig er det at deres ferdigheter utfyller hverandre."

Price avslutter meldingen med en takk til alle fans og spillere, og vi vil også gjerne ønske en lykkelig pensjonisttilværelse til en som har bidratt til å skape et flott studio i tre tiår.