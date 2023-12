Insomniac har Senua's Saga: Hellblade II som visuelt mål for Marvel's Wolverine

HQ

Mengden data som ble stjålet fra Insomniac Games tidligere denne uken var så stor at folk fortsatt oppdager nye detaljer fra den. Et godt eksempel på dette ble bemerket av Altchar.com som rapporterer at et lysbilde fra lekkasjen avslører at utviklerne har et veldig spesifikt visuelt mål for det kommende Marvel's Wolverine.

Det dreier seg om den britiske utvikleren Ninja Theorys kommende Senua's Saga: Hellblade II, som forventes å bli utgitt i 2024 til PC og Xbox Series S/X, og som ser helt fantastisk ut i trailerne vi har sett så langt. Hovedpersonen Senua byr på den mengden realisme som Insomniac etterstreber.

Siden Insomniac har virkelig dyktige utviklere gleder vi oss til å se hvordan sluttresultatet ser ut for Marvel's Wolverine, og å ha Senua som inspirasjon virker som et flott mål å strebe etter.