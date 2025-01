Insomniacs Spider-Man er på vei til Marvel Rivals

HQ

Marvel Rivals' Spider-Man kan teste ut en ny stil senere denne måneden, for Insomniacs Spider-Man er på vei til spillet.

Dette ble bekreftet via Marvel Rivals' sosiale kontoer, og det knytter seg til lanseringen av Marvel's Spider-Man 2 på PC 30. januar. "The Advanced Suit 2.0 blander Otto Octavius' vitenskap med Peter Parkers geni. Den er laget for de tøffeste kampene, og symboliserer Spider-Mans sanne mot som helt," står det i det sosiale innlegget.

Drakten ser ut til å passe rett inn med resten av kostymene i Marvel Rivals, og det nevnes også at drakten kan låses opp, men så står det at du henter den fra butikken, så vi gjetter at den ikke vil kunne tjenes som noen andre skins, og at du må kjøpe den hvis du vil svinge deg rundt som din favoritt videospill-Spidey.