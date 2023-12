Insomniacs Spider-Verse-spill ble angivelig kansellert for en stund siden

HQ

Som vi vet ble Insomniac Games nylig utsatt for en ulovlig hacking som førte til at gigabyte med skjermbilder, spilldata og informasjon om de ansatte havnet på nettet. Blant de hackede dataene var noen konsepter som Insomniac hadde kommet opp med, blant annet et Spider-Verse-spill, etter alt å dømme.

Det ser imidlertid ut til at dette spillet ble kansellert for en stund siden. Ifølge Bloombergs Jason Schreier er denne informasjonen angivelig utdatert, og var bare et forslag som Insomniac hadde kommet opp med før det ble skrinlagt av Sony.

Så ikke bli for begeistret for all informasjon du måtte se på nettet om spillet. Enda bedre er det å holde seg unna den ulovlig innhentede informasjonen, da den kan gi deg et feilaktig inntrykk av hva Insomniac holder på med.