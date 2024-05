Insta360 X4 er et robust kamera designet for alle dine eventyr

HQ

For en enmanns produksjonshær kan et 360-graders kamera vise seg å være utrolig nyttig, og Insta360 er et av de mest kjente merkene i denne kategorien.

I vår siste Quick Look går vi gjennom den nyeste modellen fra selskapet, X4, som innebærer noen store forbedringer i forhold til tidligere teknologi. X4 har 8K-oppløsning, og du får også et smart eksoskjelett, vanntetthet på opptil 10 meter, mer enn to timers batterilevetid og en rekke andre kule funksjoner.

Sjekk ut alle spesifikasjonene og våre tanker i videoen nedenfor: