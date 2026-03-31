Instagram får et nytt Plus-nivå, og det kommer til å koste deg

HQ

Sosiale medieplattformer har i dag en vane å inkludere en slags betalt premiumnivå, og den neste i køen er Metas Instagram, som rapportert av Tweak Town.

Meta tester et premiumnivå kalt Instagram Plus, og det lar abonnenter i hemmelighet se folks historier. Vi vet dette, fordi sosial mediekonsulent Matt Navarra har vist frem abonnementets tilbud i et skjermbilde lagt ut på Tråder. Skjermbildet avslørte at Instagram Plus vil gjøre det mulig for en kjøper å lage ubegrensede publikumslister for historier utover nære venner, gi data som viser hvor mange som har sett historien din på nytt, en spotlight-historie en gang i uken, animert Superlike på historier, ekstra 24 timer på historier, søk i historiens seerliste og muligheten til å forhåndsvise en historie uten at den vises som en visning. Denne nye premiumversjonen av Instagram testes for øyeblikket i "utvalgte globale markeder", som inkluderer Filippinene og Mexico.

Det ser ut til at mange av premiumfunksjonene er rettet mot innholdsskapere, spesielt muligheten til å holde historier aktive i mer enn 24 timer. Dette betyr at ved å betale, vil innholdsskapere få flere av sine følgere eksponert for innholdet sitt.

For øyeblikket er Instagram Plus tilgjengelig på Filippinene for rundt 1,07 dollar per måned. I Mexico koster det rundt 2,15 dollar per måned. Men vi må vente, hva kostnaden for denne abonnementstjenesten er, når den lander til andre deler av verden.