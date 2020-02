Insurgency: Sandstorm inntar PS4 og Xbox One i august

New World Interactive var fra første stund klare på at Insurgency: Sandstorm ville komme til PlayStation 4 og Xbox One i tillegg til PC, men som PC-utviklere ble det etter hvert klart at PC-utgaven ville bli klar lenge før konsollenes. Faktisk ender det opp med å bli omtrent atten måneder mellom dem.

Utviklerne har gitt oss en trailer som avslører at Insurgency: Sandstorm skal lanseres på PS4 og Xbox One den 25. august. Forhåpentligvis betyr denne lange ventetiden at de tekniske svakhetene PC-spillere måtte lide seg gjennom i starten har blitt luket vekk, og at ønskene om at spillet skal kunne hevde seg mot Rainbow Six: Siege i alle fall kan innfries til en viss grad.