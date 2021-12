Intel hevder at mangelen på komponenter i tech-bransjen i hvert fall vil vare til 2023

HQ

Det er nå virkelig vanskelig for diverse tech-giganter å produsere nok produkter til å imøtekomme etterspørselen. Halvferdige bilder står klare til å motta halvledere, smarttelfonproduksjonen går ned og det er fortsatt veldig vanskelig å få klørne i en PS5 eller en Xbox Series X.

Og når slutter dette? Spør du Intels CEO Pat Gelsinger, så er det først i 2023, og det er et tidlig estimat. I et intervju med Nikkei Asia fremgår følgende:

"The global chip shortage is set to last until 2023, Intel's chief executive officer said Thursday, stressing that demand continues to soar amid the coronavirus pandemic even as semiconductor manufacturers rush to expand production. Pat Gelsinger, CEO of the U.S. company, expects huge supply gaps to remain despite the semiconductor industry scrambling to respond to the surge in appetite."

Forvent derfor mer av det samme i 2022.