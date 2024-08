Intel sier opp over 15 000 personer for å bidra til en kostnadsreduksjonsplan på 10 milliarder dollar

HQ

I går rapporterte vi om spekulasjoner om at Intel snart ville permittere tusenvis av ansatte for å prøve å kutte kostnader. Nå har vi bekreftelse takket være en finansiell rapport for andre kvartal fra Intel, vi kan se omfanget av kostnadsreduksjonsplanene.

Mer enn 15 000 jobber vil gå tapt for å prøve å redusere kostnadene med 10 milliarder dollar, som begge er svimlende tall. Intel sier at de vil stoppe "ikke-essensielt arbeid" gjennom dette, og i stedet fokusere på det de anser for å være viktig.

Som sannsynligvis består av å lage brikker som ikke fungerer som de skal. Både 13. og 14. generasjon Intel-prosessorer har blitt sterkt kritisert for å være feil, men selskapet gir seg ikke med å lage flere, og de vil ikke love å fikse de som er ødelagte. Kort sagt, ting ser bare ikke bra ut for Intel akkurat nå.