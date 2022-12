HQ

Vi visste allerede at Wo Long: Fallen Dynasty ville bli fullpakket med episke kamper mot både monstre og mennesker, men vi er fortsatt imponert over den siste traileren fra Team Ninja og Koei Tecmo. Her fokuserer de på actiondelene av spillet, og la oss bare si at det ser ut til å være mye av dette, og det ser meget lovende ut.

Wo Long: Fallen Dynasty lanseres 3. mars på PC, PlayStation og Xbox. Sjekk ut traileren nedenfor.