Inter Milan gjør en av årets comebacker i Coppa Italia mot Como

Inter Milan har oppnådd en av årets comebacker i Coppa Italia-semifinalen, da de slo Como 3-2 i returoppgjøret, etter at det første oppgjøret endte 0-0. Inter lå under med to mål på hjemmebane, etter at Baturina og Luca Da Cunha scoret i første omgang og rett i starten av andre omgang.

Men i løpet av de siste 20 minuttene endret alt seg, inkludert to mål i det 86. og 89. minutt som snudde opp ned på resultattavlen: to mål av Calhanoglu og Sucic tok Inter til Coppa-finalen.

Dette var Inters andre comeback mot Como denne måneden, etter å ha gått fra 2-0 til 3-4 i Serie A den 12. april. Inter ligger 12 poeng foran Milan og vil vinne Scudettoen innen kort tid, og venter på rivalen fra den andre semifinalen i Coppa (mellom Lazio og Atalanta, som spiller i kveld med 2-2 sammenlagt) i håp om å løfte sin andre italienske cup dette tiåret etter 2022 og 2023.