Inter Milan vinner sin 21. ligatittel med 2-0-seier over Parma, 12 poeng foran Napoli

Inter Milan tok sin 21. ligatittel etter å ha slått Parma 2-0, og er bekreftet mestere med 12 poengs forsprang på Napoli med 9 poeng igjen å spille om. Inter har ikke hatt det lett i det siste, med skuffelser i Champions League (5-0 i finalen i fjor, og eliminert før åttendedelsfinalen av Bodo/Glimt), og i fjor tapte de ligatittelen til Napoli med bare ett poeng.

Denne sesongen har de vært mer effektive, i hvert fall i den hjemlige ligaen, med 26 seire, 5 tap og 4 uavgjort med tre kamper igjen, og de har scoret 82 mål (23 flere enn det nest mest scorende laget, Como, som ligger på femteplass i ligaen), med Lautaro Martínez og Marcus Thuram som toppscorere.

Inter Milan, som allerede har vunnet ligatittelen i 2023/24 og 2020/21, har en lang vei å gå for å ta igjen Juventus, som har vunnet ligatittelen hele 36 ganger, men Torino-laget har ikke vunnet en scudetto siden 2019/20. Juventus' kamp er nå å bli nummer fire i ligaen og sikre seg Champions League neste sesong.