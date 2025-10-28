Inter Milans andrekeeper Josep Martínez kjørte på en eldre person med bilen sin

HQ

En tragisk ulykke skjedde mandag morgen i Milano. Josep Martínez, Inter Milans andrekeeper, kjørte på en 81 år gammel mann i rullestol med bilen sin, som døde øyeblikkelig. Ulykken skjedde i Fenegró, i nærheten av Como, rundt klokken 9:30, ikke langt fra Inters treningsfelt, hvor keeperen kan ha kjørt til.

Ifølge en rapport fra Repubblica fikk mannen et plutselig illebefinnende og svingte over i kjørefeltet der Martínez kjørte. Keeperen stoppet umiddelbart for å gi førstehjelp, men kunne ikke gjøre noe, og satt igjen sjokkert og preget av den plutselige og tragiske ulykken.

Martínez, 27 år gammel, signerte for Inter Milan i 2024, hvor han spilte som andrekeeper bak Yann Sommer, og spilte ti kamper i sesongen, de fleste i Coppa Italia og Serie A. Han har så langt spilt to kamper for den italienske klubben. Han har tidligere vært førstekeeper for Genoa, også i Serie A, og tidligere har han spilt for RB Leipzig i Bundesliga og Las Palmas i Spania.