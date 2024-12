Intergalactic-skuespillerinne reagerer på spillets negative mottakelse

HQ

Skuespillerinnen Tati Gabrielle, som spiller hovedrollen i Naughty Dogs nye tittel Intergalactic: The Heretic Prophet, har reagert på bølgen av negative tilbakemeldinger etter lanseringen av spillets første trailer. Mens mange skuespillere som håndterer kontroverser ofte tar en mer dyster tilnærming til slik kritikk, valgte Gabrielle en annen rute. På sosiale medier la hun ut en tegning av seg selv sammen med Ciri fra The Witcher, der begge deler et øyeblikk med en drink med tittelen "incel-tårer".

Gabrielle skrev også "you mad bro?", noe som så ut til å kaste bensin på bålet, spesielt blant dem som var misfornøyde med Gabrielles karakter. Til tross for de opphetede reaksjonene ser det ut til at Gabrielle omfavner situasjonen med humor og selvtillit.

Hva synes du om Tati Gabrielles reaksjon?