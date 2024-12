Intergalactic: The Heretic Prophet kan bringe et snev av skrekk til verdensrommet

HQ

Naughty Dogs kommende prosjekt, Intergalactic: The Heretic Prophet, har etterlatt mange fans med flere spørsmål enn svar siden debuten på The Game Awards. Spillet foregår i verdensrommet og har Tati Gabrielle i hovedrollen som Jordan A. Mun, og lover intense kamper og en dyp, fortellingsdrevet opplevelse. Selv om detaljene fortsatt er sparsomme, er det tydelig at studioet sikter mot noe ambisiøst, og blander den personlige historiefortellingen de er kjent for med en spennende ny setting.

Fans har begynt å spekulere i at spillet kan fordype seg i skrekksjangeren, spesielt intergalaktisk skrekk. Ifølge den spanske YouTuberen Joanastic har konseptkunstneren Tye Martinez, kjent for sitt arbeid innen cyberpunk-horror, bidratt til prosjektet. Dette kan peke mot en mørkere, mer foruroligende tone for Intergalactic: The Heretic Prophet.

Selv om ingenting er bekreftet ennå, er det verdt å merke seg at Naughty Dogs The Last of Us også utforsket skrekkelementer, noe som beviste studioets evne til å skape spenningsfylte fortellinger. Kan Intergalactic følge en lignende vei? Med sin cyberpunk-estetikk og hint av det ukjente virker det absolutt mulig. Vi kommer til å følge nøye med på dette når vi beveger oss inn i 2025.

Vil du se Naughty Dog bringe romskrekk til sitt nye spill?