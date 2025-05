Intergalactic: The Heretic Prophet-stjerne gikk gjennom en "bootcamp" for å ignorere hat

HQ

Mens avsløringen av Intergalactic: The Heretic Prophet ble møtt med begeistring fra de fleste som så The Game Awards i fjor, var det ikke alle som lot seg sjarmere av Naughty Dogs kommende sci-fi-eventyr. Noen gikk så langt som å kritisere utseendet til hovedrolleinnehaveren Tati Gabrielle.

Det ser ut til at etter The Last of Us: Part II trakk sinne fra et visst aspekt av spillmiljøet, er Naughty Dog klar over potensielle tilbakeslag, og har informert Gabrielle om det. "Neil [Druckmann] har lært meg opp", sier hun til Entertainment Weekly. "Jeg kjenner Troys erfaring, jeg kjenner Ashleys erfaring ... jeg kjenner Laura Baileys erfaring."

Laura Bailey ble utsatt for mest vitriol av alle takket være at hun var stemmeskuespilleren til Abby i The Last of Us: Part II. Gabrielle avslørte også at hun allerede har begynt å møte hat, og at hun har sett det. "Jeg fikk mye kjærlighet, men det var mye hat på grunn av at jeg er kvinne, at jeg er farget, at jeg har barbert hodet, alle disse tingene som jeg ikke engang så i utgangspunktet - jeg er utenfor tidsånden i sosiale medier av den grunn", sa hun. "Men da jeg først gjorde det, sa Neil: 'Ignorer det. Uansett hva som skjer, skal du og jeg lage noe vakkert. Vi skal lage noe vi er stolte av.'"

Intergalactic: The Heretic Prophet er første gang Gabrielle leder et videospill på egen hånd, men hun er allerede forbundet med videospill, ettersom hun spiller Nora i HBOs The Last of Us, og skal spille Jade i den kommende Mortal Kombat II-filmen.

Intergalactic: The Heretic Prophet har for øyeblikket ingen lanseringsdato.