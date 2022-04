Internett går amok over Al Pacinos Shrek-mobildeksel

HQ

Internett kan være et merkelig sted, og det er umulig å gjette hva som går viralt neste gang. Men titusenvis ser ut til å gå amok over at skuespilleren Al Pacino har et Shrek-deksel på iPhonen sin.

Det var på Twitter dette startet da Al Pacino, Jason Momoa og resten av deres selskap la ut et bilde fra en restaurant. Her lå Pacinos mobil på bordet og det tok ikke lang tid før fans ble nysgjerrige på hva det var bilde av på dekslet hans.

Det viste seg å være et billig Shrek-deksel fra Amazon, og dette synes åpenbart fansen er veldig morsomt. Vi anbefaler å sjekke ut Twitter-innlegget via linken ovenfor, for kommentarfeltet er ganske underholdende. Blant annet skriver en bruker: "life-shattering information and one more reason as to why [Pacino] is a legend".