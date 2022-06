Into the Breach slippes til mobil via Netflix

HQ

Ut av det blå, over fire år siden det opprinnelig ble lansert, skal det hyllede Into the Breach fra Subset Games endelig slippes til mobil og få nytt innhold. Det var i går Subset tok til Twitter for å annonsere dette.

Det nye innholdet består av:

Førti nye våpen

Fem nye Mechsquads

Nye bosser og fiender

Ny musikk

Nye piloter

Nye oppdragsmål og en "unfair"-vanskelighetsgrad

Samtidig er det selvsagt mange som lyrer: hvorfor først nå? Og hvorfor i all verden MÅ man ha Netflix om man vil nyte det på mobil? Forhåpentligvis selges det uavhengig av Netflix etter hvert. I det minste er oppdateringen - kalt Advanced Edition - heldigvis helt gratis på alle plattformer og vil bli utgitt om under en måned, nemlig 19. juli.