Invasion er tilbake på Apple TV+ i august

Selv om den ikke er like profilert som mange andre Apple TV+ -produksjoner, fortsetter Invasion å være en hit. Denne sommeren kommer den tredje sesongen av serien, og denne sesongen vil være annerledes enn de foregående, ettersom den vil samle de ulike karakterene i serien. Det kan kanskje virke normalt, men Invasion har så langt blomstret ved å fortelle historien om den samme invasjonen av romvesener, men fra forskjellige perspektiver, og det er det som gjør denne sesongen unik, ettersom heltene våre vil slå seg sammen i et forsøk på å slå et slag mot den utenomjordiske trusselen.

Selve handlingen i denne sesongen er at de ulike karakterene kommer sammen og får i oppgave å infiltrere romvesenenes moderskip. Haken er at de også står ansikt til ansikt med en ny toppvariant av romvesenene på denne tiden, enda et hinder som mannskapet må overvinne hvis de har tenkt å sette en stopper for invasjonen og ellers redde menneskeheten fra fullstendig utryddelse.

Med karakterene som slår seg sammen, kan vi forvente at Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza og Enver Gjokaj er tilbake i denne sesongen, samtidig som Erika Alexander debuterer som stamgjest.

Invasion: Sesong 3 har premiere 22. august, og du kan se teaser-traileren for serien nedenfor.