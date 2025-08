Invasion kommer tilbake med en tredje sesong denne måneden

HQ

Trusselen fra romvesenene i Apples Invasion har utviklet seg, og i den tredje sesongen er den langt mer aggressiv og farlig og sprer død og ødeleggelse over hele planeten. For første gang forenes hovedpersonene fra ulike kontinenter - fra New York til Afghanistan, Japan, Oklahoma og Storbritannia - i en felles innsats for å slå tilbake. Vi får også se tegn til direkte kommunikasjon med romvesenets bevissthet gjennom Mitsuki, spilt av Shioli Kutsuna, noe som forventes å gi konflikten en helt ny dimensjon.

En rekke kjente fjes er naturligvis tilbake, og flere av skuespillerne gjentar rollene sine - blant andre Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, India Brown og Enver Gjokaj. Den samme fantastisk stemningsfulle lyddesignen ser ut til å være intakt, med komponisten Max Richter i spissen. Kombinert med imponerende visuelle effekter og kompleks historiefortelling, ser det ut til at dette blir den mest intense sesongen av Invasion hittil. Sesongen har premiere 22. august, og nye episoder slippes hver fredag frem til 24. oktober. Se traileren nedenfor.

Ser du på Invasion - og gleder du deg til denne tredje sesongen?