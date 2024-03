Invincible Sesong 3 er ikke så langt unna som vi tror

HQ

Invincible-fans måtte vente lenge på sesong 2, og enda lenger da den på uforklarlig vis ble delt i to deler på slutten av fjoråret. Nå som den andre delen er tilgjengelig, er alles øyne rettet mot sesong 3.

I en samtale med Collider fortalte skuespilleren bak Mark Grayson, Steven Yeun, at vi ikke trenger å vente mange år på en ny sesong. "For oss vet vi at denne store pausen ikke var morsom. Vi har jobbet hardt for å få unna mye etterslep", sa han. "Vi vil ta oss tid til denne animasjonsgreia. Så ja, vi har jobbet. Vi har episoder på lager, vi vet hva som skjer."

Forhåpentligvis får vi høre mer om en tredje sesong ganske snart. Serien får fortsatt strålende kritikker, og fansen fortsetter å vise sin støtte til Invincible.