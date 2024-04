Invincible-skuespillerne for sesong 3 er allerede ferdige

HQ

Etter en merkelig pause midt i sesongen har Invincible avsluttet sin andre sesong, og ser allerede frem til en tredje. Amazon-suksesserien har flere ganger lovet at vi ikke trenger å vente så lenge på sesong 3, men nå har vi fått enda en stor oppdatering.

Ifølge et innlegg på X/Twitter er Invincible sesong 3 allerede ferdig med stemmeskuespillerne. Co-showrunner Simon Racioppa sier også at de som jobber med sesong 3 er "dypt" inne i det, noe som høres ut som et godt tegn.

Battle Beast og Titan forventes også å komme tilbake, så forvent litt mer blodig action fra dem. Det finnes fortsatt ikke noe lanseringsvindu for den kommende sesongen, men vi vet i det minste at den er på vei, noe som betyr at fansen kan hvile litt i fred.