Invincible VS, 3vs3-kampspill, lanseres neste år

HQ

Tegneserien og TV-serien Invincible har blitt en stor hit. Noen videospill har blitt lansert, for det meste på PC og mobil, men den mest ambisiøse tittelen, Invincible VS, har nettopp blitt annonsert på Xbox Games Showcase. Det blir et 2D-kampspill som lanseres i 2026.

Invincible VS er laget av Quarter Up, et Skybound-studio, og er en 3vs3-tagfighter, med 3D-modeller av figurer som Omni-Man, Mark Grayson (Invincible) og Atom Eve, men med cel-shaded grafikk, og det kommer i 2026 til Xbox Series X/S, PC og PS5.

Gleder du deg til et Invincible-kampspill?