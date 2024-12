InWins nye kabinett er et mesterverk i glass og metall

HQ

Noen ganger lager noen noe som er spektakulært. InWin har alltid vært kjent for å være en av de virkelig annerledes kabinettprodusentene på markedet, med en egen FoU-avdeling som lager ekte, hjemmelaget design, i stedet for bare å sette sitt eget merke på generiske, stemplede stålkabinetter som selges i butikker for 50 euro.

Når det er sagt, har Inwin kanskje gått litt for langt til den andre siden med sin nyeste innovasjon, for selv om dette Computex-kabinettet er interessant, gjør prisen på 6 776 euro det litt mindre attraktivt for de av oss som eier mindre enn tre Bentley'er og to Lamborghini'er.

The Signature Chassis - teknisk sett 11. generasjon - benytter seg av et enkelt stykke 180-graders buet glasspanel som aluminiumsskallet kan svinges inn i, slik at maskinvaren din kommer til sin rett. Selv om det virker litt overdrevet med mindre du har en profesjonell Nvidia A100 GPU, som koster rundt det dobbelte av prisen på kabinettet for en 80 GB-konfigurasjon.

Prisen eksploderer på grunn av svært lang produksjonstid (12 timer), og svært høy feilrate på grunn av at glass er sprøtt, ettersom glasset må bøyes i flere retninger, samtidig som det er 6 mm tykt og støtter lyseffekter på kantene. Å bruke anodisert, børstet aluminium gir heller ikke akkurat lavere pris.

Husk å ta med deg butleren din når du henter denne enheten, siden kabinettet veier 47 kg alene, og 100 kg i fraktkassen.