Inxile Entertainment utvikler et spill i en kjent franchise

For fem år siden annonserte Microsoft at de var i ferd med å kjøpe utvikleren Inxile Entertainment, kjent for sine strålende rollespill som The Bard's Tale, Torment: Tides of Numenera og senest Wasteland 3.

Så langt har de ikke gitt ut noe spill utviklet under Xbox Game Studios (Wasteland 3 ble utgitt av Deep Silver siden den avtalen ble sluttført før studioet ble kjøpt), men de har ikke lagt skjul på at de har minst to AAA-prosjekter på gang, og Inxile Entertainment har også vokst mye. Dessverre har vi svært liten anelse hva disse videospillene er, selv om ett av dem er ryktet å ha et steampunk-tema. Men nå har vi i det minste fått en liten teaser via LinkedIn-profilen til George Williams, som pleide å være spilldesigner hos Inxile Entertainment.

Williams skriver følgende om hva han gjorde under sin tid hos studioet:

"Jeg drev med forskning og utvikling av settingen for et kommende videospill. [Etablert IP, prosjekt fortsatt under NDA]". Da dette ble oppdaget av Reddit-brukere fjernet Williams delen om en "etablert IP", men bildebevis var allerede lagret (sjekk denne Reddit-lenken).

En etablert IP kan bety et spill basert på en av deres tidligere titler eller andre franchiser eid av Microsoft - eller til og med noe eksternt som en film (selv om det er mindre sannsynlig). Forhåpentligvis får vi en kunngjøring fra Inxile Entertainment under Xbox Games Showcase den 11. juni. Etter fem år hos Microsoft synes jeg det er på tide.