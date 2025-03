Inzoi utkonkurrerer Hollow Knight: Silksong som det mest ønskelistede spillet på Steam

HQ

Hold utkikk etter hva som kommer senere denne uken, for det er mulig at den neste store tingen innen koreansk utvikling har kommet i det stille, og vi så det ikke komme. Vel, kanskje vi gjorde det, for vi har spilt Inzoi, Kraftons utfordrer til EAs livssimuleringshegemoni med The Sims, i noen dager nå.

Og mens vi forbereder noen inntrykk av Early Access som starter 28. mars, får vi i dag nyheten om at Inzoi har gått forbi Hollow Knight: Silksong som det mest ønskelistede spillet på Steam. Ikke at det er noen umiddelbar grunn til å kaste konfetti, men det ser ut til at forventningene er ganske gode. Den tilhørende appen, Inzoi Studio, som er tilgjengelig nå (og gratis), er også blant de mest populære på Valves plattform akkurat nå.

Hvis du vil finne ut mer om Inzoi før Early Access-inntrykkene våre kommer, kan du sjekke ut traileren nedenfor.